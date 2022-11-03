Песков рассказал, что стало «фактором доверия» для возвращения России к «зерновой сделке»

Киев предоставил гарантии безопасности «зернового коридора», но не напрямую Москве, а Анкаре, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Турецкая сторона провела в этом направлении работу, именно ее участие является для России «фактором доверия», добавил он.

«В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки», – цитирует его РИА Новости.

Он также пояснил, что возобновление участия РФ в зерновой сделке не означает, что она продлена. Перед тем, как устанавливать новый срок завершения договоренностей, нужно будет дать оценку эффективности выполнения сделки, подчеркнул Песков.

Напомним, накануне стало известно о возвращении России в сделку на фоне того, что Киев предоставил письменные гарантии безопасности «зернового коридора». При этом, однако, Россия требует соблюдения всех условий договора, включая доступ российских удобрений и зерна на мировые рынки.