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Ру Тат
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Официальная хроника
9 ноября 2022  20:17

Bloomberg: Путин пропустит саммит G20 – вместо него поедет Лавров

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Агентство Bloomberg утверждает, что Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие в саммите Группы двадцати, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

«Россия отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина», – сказано в статье.

Агентство ссылается на осведомленные о графике российского лидера источники.   

В понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков обещал, что на текущей неделе сообщит, поедет ли глава государства на саммит. В свою очередь Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что российский лидер может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.  

#Владимир Путин #G20
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