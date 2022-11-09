Bloomberg: Путин пропустит саммит G20 – вместо него поедет Лавров

Агентство Bloomberg утверждает, что Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие в саммите Группы двадцати, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

«Россия отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина», – сказано в статье.

Агентство ссылается на осведомленные о графике российского лидера источники.

В понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков обещал, что на текущей неделе сообщит, поедет ли глава государства на саммит. В свою очередь Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что российский лидер может принять участие в саммите G20 в онлайн-формате.