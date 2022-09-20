Курский губернатор рассказал о женщине, пострадавшей при обстреле села Волфина

В результате обстрела села Волфина Глушковского района Курской области пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано не менее 6 прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу», — написал губернатор. По его словам, врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.

Кроме того, Старовойт добавил, что в данный момент под обстрелом находится поселок Теткино, его жители находятся в укрытии. Подробности глава области пообещал сообщить позже.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам. Поселок Теткино обстреливался 7, 18 и 19 мая, 6 июня, 1, 3, 5, 16 и 30 июля, 3, 5, 6 и 12 сентября.