Кудрин о паузе с назначением нового главы Счетной палаты: «Трудно найти такого, как я»

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что при своем уходе рекомендовал на должность нового главы ведомства нескольких человек, а также объяснил задержку с назначением руководителя органа государственного аудита. Об этом сообщает ТАСС.

«Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть они на рассмотрении, может быть ищут других. Нет, не назову [фамилии]», — заметил Кудрин во время поездки в Архангельск, где он принял участие в работе попечительского совета Северного Арктического федерального университета.

Кандидатур было «больше, чем одна», заверил политик. Он также шуткой ответил на вопрос, почему до сих пор не назначен новый председатель Счетной палаты. «Думаю, что трудно найти такого, как был я», — подчеркнул Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин покинул свой пост в ноябре прошлого года и перешел в компанию «Яндекс». После его ухода Президент РФ Владимир Путин изменил порядок назначения главы Счетной палаты. Теперь руководителя ведомства назначает Совет Федерации, а его заместителя — Государственная Дума, тогда как до этого процесс был устроен наоборот. Сенаторы должны представить главе государства список, включающий минимум три кандидатуры.

РБК называл наиболее вероятным претендентом на пост председателя Счетной палаты Дмитрия Козака, а газета «Ведомости» писала о Константине Чуйченко.