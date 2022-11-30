Совфед одобрил отставку Алексея Кудрина

Фото: duma.gov.ru

Сегодня на заседании Совфеда сенаторы приняли решение досрочно освободить Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты и утвердили соответствующее постановление. Трансляция заседания доступна в официальных аккаунтах Совфеда в соцсетях.

Напомним, накануне в своем телеграм-канале Кудрин сообщил о том, что подал заявление об отставке с поста главы Счетной палаты, отметив, что хотел бы сосредоточиться «на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив».

В качестве возможного места его будущей работы СМИ называли компанию «Яндекс».