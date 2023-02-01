«Ведомости» назвали Чуйченко главным кандидатом на пост главы Счетной палаты

Наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Счетной палаты РФ стал министр юстиции России Константин Чуйченко. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пять информированных источников.

По словам собеседников издания, близких к Правительству и Счетной палате, «назначения Чуйченко активно ожидали в СП» еще в январе.

При этом источники утверждают, что кандидатуры заместителя руководителя Администрации Президента Дмитрия Козака и первого вице-спикера Государственной Думы Александра Жукова, о которых писал РБК, на данный момент не рассматриваются.

Один из собеседников «Ведомостей» отметил, что специфика работы Счетной палаты в целом должна быть близка Чуйченко, так как он возглавлял во многом схожее по задачам Контрольное управление Президента (в 2008–2018 годах — прим. Т-и). Экс-председатель СП Алексей Кудрин также руководил Главным контрольным управлением — в 1996-1997 годах.

Алексей Кудрин покинул свой пост в ноябре прошлого года и перешел в компанию «Яндекс». После его ухода Президент РФ Владимир Путин изменил порядок назначения главы Счетной палаты. Теперь руководителя ведомства назначает Совет Федерации, а его заместителя — Государственная Дума, тогда как до этого процесс был устроен наоборот.

Согласно закону «О Счетной палате», сенаторы должны представить главе государства список минимум из трех кандидатур, предложенных комитетами верхней палаты парламента. Для назначения Президент выберет одну.