Алексей Кудрин сообщил, что станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе»

Алексей Кудрин станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», – объяснил он.

29 ноября глава Счетной палаты РФ подал заявление об отставке, на следующий день на заседании Совфеда сенаторы приняли решение досрочно освободить Кудрина с поста руководителя ведомства.