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Ру Тат
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Официальная хроника
5 декабря 2022  10:38

Алексей Кудрин сообщил, что станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе»

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Алексей Кудрин станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе». Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», – объяснил он. 

29 ноября глава Счетной палаты РФ подал заявление об отставке, на следующий день на заседании Совфеда сенаторы приняли решение досрочно освободить Кудрина с поста руководителя ведомства.  

 

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