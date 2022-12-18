Путин после ухода Кудрина изменил порядок назначения главы Счетной палаты

Президент Владимир Путин подписал закон, определяющий порядок назначения главы Счетной палаты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь председателя Счетной палаты будет назначать Совет Федерации, а зампредседателя — Госдума. До этого процедура проходила наоборот.

Отмечается, что кандидатов на эти должности сначала должен выбрать Президент из списка, который ему представит Совфед, а затем утвердит парламент. Если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана Президентом, он вправе выдвинуть другую кандидатуру и представить ее Совфеду для назначения.

Напомним, бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин 29 ноября подал заявление об отставке, на следующий день на заседании Совфеда сенаторы приняли решение досрочно освободить его с поста руководителя ведомства. Позднее Кудрин сообщил в своем телеграм-канале, что станет советником по корпоративному развитию в «Яндексе».