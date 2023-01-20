СМИ: Основным кандидатом на пост главы Счетной палаты стал Дмитрий Козак

Наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Счетной палаты РФ является заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Козак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два информированных источника.

При этом собеседники издания заметили, что консультации продолжаются до сих пор и, соответственно, «сохраняется интрига». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию и заявил: «Никогда не анонсируем [такие вещи]».

Рассмотреть вопрос о кандидатах на пост главы Счетной палаты Совет Федерации может на следующей неделе, пояснил федеральный чиновник и подтвердил один из источников, знакомых с обсуждением кандидатур.

Прежний председатель Счетной палаты Алексей Кудрин покинул свой пост в ноябре прошлого года и перешел в компанию «Яндекс». При этом в качестве своего сменщика он предлагал первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, утверждали источники.

После ухода Кудрина Президент РФ Владимир Путин изменил порядок назначения главы Счетной палаты. Теперь руководителя ведомства назначает Совет Федерации, а его заместителя — Государственная Дума, тогда как до этого процесс был устроен наоборот.

Согласно закону «О Счетной палате», сенаторы должны представить главе государства список минимум из трех кандидатур, предложенных комитетами верхней палаты парламента. Для назначения Президент выберет одну.

Дмитрий Козак занимает должность заместителя главы Администрации Президента с 2020 года, он сменил Владислава Суркова на посту куратора украинского направления, а также Абхазии и Южной Осетии. После начала специальной военной операции ответственность за ситуацию в Донбассе оказалась возложена на первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко.



До этого Козак с 2008 года работал вице-премьером. До этого он занимал посты министра регионального развития, полпреда Президента в Южном федеральном округе и руководителя Аппарата Правительства, а в 2003-2004 годах недолгое время был первым замглавы Администрации Президента.