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Политика 5 февраля 2025 13:09

Кремль: Зеленский не является легитимным главой Украины, но РФ готова на переговоры

Владимир Зеленский не является легитимным Президентом Украины, но, несмотря на это, Россия готова вести с ним переговоры. О понимании ситуации руководством РФ рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Анализ нашей страны, который неоднократно был озвучен Президентом [РФ Владимиром] Путиным, говорит о том, что господин Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности, но даже несмотря на это российская сторона остается открытой для переговоров», – заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил, что готов к прямым переговорам с Президентом России Владимиром Путиным, если других вариантов урегулирования вооруженного противостояния не будет.

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#спецоперация #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков
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