Трамп заявил о «большом прогрессе» по урегулированию конфликта на Украине

В вопросе завершения конфликта на Украине был достигнут «большой прогресс». Об этом сообщил Президент США Дональд Трамп.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», – приводит слова американского лидера РИА Новости.

Трамп вступил в должность главы государства 20 января. До своей инаугурации он неоднократно заявлял о намерении встретиться с Президентом РФ Владимиром Путиным и урегулировать конфликт на Украине