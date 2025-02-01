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Политика 1 февраля 2025 11:47

Келлог: Трамп даст России и Украине рычаги для переговоров

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поможет Украине и России получить рычаги для переговоров по завершению вооруженного противостояния. Об этом заявил спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта — отставной генерал-лейтенант Кит Келлог, передает телеканал Fox News.

«Он (Трамп – прим. Т-и) знает, где надавить, где не давить, но, что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян», – подчеркнул Келлог, уточнив, что это дает Президенту США возможность завершить конфликт.

Спецпосланник также заверил, что у новой администрации Соединенных Штатов есть «надежный план» по прекращению боевых действий. Он уверен, что прекращения огня можно добиться «за месяцы, а не за годы» и что это отвечает интересам не только обеих сторон, но и всего мира.

Относительно возможности введения новых санкций против России Кит Келлог сказал, что соответствующие решения будет принимать Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Президент США дал своему спецпосланнику срок в 100 дней для урегулирования конфликта на Украине. Позднее Президент РФ Владимир Путин назвал свое условие начала переговоров с украинской стороной.

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#спецоперация #Дональд Трамп
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