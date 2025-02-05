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Политика 5 февраля 2025 12:58

Песков: Контакты России и США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее

Контакты отдельных российских и американских ведомств между собой в последнее время стали интенсивнее. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Я здесь могу сказать только следующее: <…> контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались», – отметил пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина.

«Каких-то других деталей я вам сказать не могу <…>», – подчеркнул вместе с тем Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об успешных контактах с российской и украинской сторонами.

«Мы ведем очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Общаемся и с Россией, и с украинским руководством», – заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме (его слова приводит издание The Hill).

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#Россия и США #Дмитрий Песков #Дональд Трамп
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