Коронавирус стал опаснее: как в Татарстане борются с новыми мутациями вируса?

Есть тенденция к росту заболеваемости Covid-19

В Татарстане может вырасти заболеваемость коронавирусом.

«Мы видим тенденцию к увеличению заболеваемости», — подчеркнул министр здравоохранения РТ Марат Садыков на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Фото: Владимир Васильев

Глава Минздрава напомнил, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России заболеваемость уже растет, власти этих субъектов Федерации вводят новые ограничения.

«Мы месяц тому назад видели, что был подъем, но потом опустилось количество заболевших. Мы уже несколько месяцев находимся на одной стадии: не уменьшается, не увеличивается. Сейчас есть тревога, что заболеваемость будет расти», — констатировал он.

Молодые болеют чаще

Молодые жители Татарстана начали чаще и серьезнее болеть коронавирусом.

«Пошел крен на молодое поколение. Вы знаете, в 2020 году основным контингентом было старшее поколение, старше 60 лет. В этот раз мы видим, что заболевает более молодое поколение. Причем, если они переносят легче, чем более пожилое население, они являются очагами, которые могут заразить своих близких, друзей, родителей», — подчеркнул глава регионального Минздрава.

Фото: Владимир Васильев

Министр уточнил, что на данный момент в Татарстане выявили 38 нетипичных штаммов коронавируса, в том числе британских.

Садыков пояснил, что сейчас в больницы поступают пациенты, которые болеют тяжелее.

От мутаций Covid-19 не помогают стандартные дозы лекарств

Часто коронавирус бьет не только по легким, но и по центральной нервной системе, печени, почкам, желудку и другим внутренним органам.

Министр рассказал, что мутации коронавируса привели к тому, что дозы лекарств, которыми блокировали цитокиновый шторм, недостаточно. Медики вынуждены увеличить их вдвое, хотя эти лекарства понижают иммунитет.

Фото: Салават Камалетдинов

«Тяжесть состояния совсем другая, более тяжелая и более сложно поддается лечению», – резюмировал он.

Марат Садыков напомнил, что в прошлом году в пик заболеваемости по республике было развернуто более пяти тысяч Covid-коек, сейчас таких мест свыше 2 тысяч. Также существует резерв коек, которые медики смогут развернуть, если заболевших коронавирусом станет больше.

Почти 2,6 тыс. татарстанцев умерли от последствий Covid-19

От осложнений непоставленного коронавируса умерло порядка 2,6 тыс. человек в республике.

«Мы проанализировали 2020 год, и мы видим, что многие, кто переболел коронавирусной инфекцией, через определенное время получили осложнения и, к сожалению, со смертельным исходом», – отметил спикер.

Фото: Владимир Васильев

Марат Садыков объяснил, что такие жители перенесли коронавирус, но его не идентифицировали по ПЦР-тесту и КТ, однако все симптомы указывали на Covid-19.

«Они, к сожалению, умирали от таких осложнений, как инфаркт, инсульт и тромбоэмболия», – добавил спикер.

Решений по новым Covid-ограничениям - нет

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане пока не рассматривал вопрос введения новых ограничений.

Фото: Владимир Васильев

Министр уточнил, что в течение ближайшей недели оперштаб будет наблюдать развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом и на основе собранных данных придет к решению.

Единственное спасение - вакцинация

В Татарстане созданы все условия для удобной вакцинации. Можно привиться в поликлинике в день обращения, пункты работают в торговых центрах. В Казани у станций метро стоят мобильные бригады.

«На сегодня в наличии 77,5 тысяч доз вакцин на 77,5 тысяч татарстанцев», – отметил министр.

По его словам, ещё 41,5 тыс. доз «Спутник V» придёт в ближайшее время.

Фото: Михаил Захаров

Марат Садыков отметил, что в распоряжении жителей РТ есть все три отечественные вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Министр добавил, что жители Татарстана могут пройти вакцинацию в любом из 153 пунктов вакцинации по республике, то есть казанец может пойти вакцинацию в поликлинике Бугульмы или в ТЦ Альметьевска. Достаточно иметь с собой паспорт и СНИЛС, чтобы внести пациента в единый реестр, а на портале Госуслуг вакцинированного появился сертификат.

Фото: Михаил Захаров

Марат Садыков подчеркнул, что в республике не планируют делать вакцинацию обязательной, прививки делают на добровольной основе. Тем, кто переболел, стоит задуматься о прививке, если титр антител по одной из систем равен трем и ниже. Однако, по словам министра, иммунитет может быстро упасть.

«У нас только одна задача – сохранить жизни жителей нашей республики», – заключил министр здравоохранения.