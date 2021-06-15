Глава Минздрава РТ рассказал, что молодые начали болеть чаще и тяжелее

Молодые жители Татарстана начали чаще и серьезнее болеть коронавирусом Covid-19. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Пошел крен на молодое поколение», — подчеркнул спикер.

Министр уточнил, что на данный момент в Татарстане выявили 38 нетипичных штаммов коронавируса, в том числе британских.

Садыков пояснил, что сейчас в больницы поступают пациенты на более тяжелой стадии заболевания. Часто коронавирус бьет не только по легким, но и по печени, почкам, желудку и другим внутренним органам.

Чтобы победить Covid-19, должно привиться достаточное число людей, подытожил руководитель Минздрава РТ.