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Ру Тат
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15 июня 2021  13:20
Эвелина Киселёва

Глава Минздрава РТ рассказал, что молодые начали болеть чаще и тяжелее

Глава Минздрава РТ рассказал, что молодые начали болеть чаще и тяжелее
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Молодые жители Татарстана начали чаще и серьезнее болеть коронавирусом Covid-19. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. 

«Пошел крен на молодое поколение», — подчеркнул спикер.

Министр уточнил, что на данный момент в Татарстане выявили 38 нетипичных штаммов коронавируса, в том числе британских. 

Садыков пояснил, что сейчас в больницы поступают пациенты на более тяжелой стадии заболевания. Часто коронавирус бьет не только по легким, но и по печени, почкам, желудку и другим внутренним органам. 

Чтобы победить Covid-19, должно привиться достаточное число людей, подытожил руководитель Минздрава РТ.

#Коронавирус
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