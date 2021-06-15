Некоторые регионы России вводят новые ограничения из-за коронавируса

Власти некоторых регионов России решили ужесточить ограничения из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Covid-19.

В Ханты-Мансийском автономном округе непривитых жителей старше 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции, а чиновников этой же возрастной категории перевели на дистанционный режим работы. Сотрудники, вернувшиеся из других регионов или стран обязаны сдать ПЦР-тест или вакцинироваться. Также рекомендовано отказаться от отправки в командировки сотрудников без наличия антител или прививки.

С 16 июня в регионе запретили устраивать мероприятия, на которых присутствуют более 20 человек. Зарегистрировать брак в помещении можно в присутствии не более чем восьми гостей. Детям до 14 лет будет запрещен вход в торговые центры без старших. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации автономного округа.

Республика Бурятия также ограничила нахождение несовершеннолетних в торговых центрах и перевела все вузы на дистант. До 1 июля закрыты парки, скверы, бассейны, массажные и СПА-салоны. Информация об этом появилась на официальном портале региональной администрации.

В Хабаровском крае собираются ввести дистанционный режим работы для беременных женщин и работников старше 65 лет. Постановление об этом должно быть подписано на этой неделе, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Мурманская область в свою очередь запретит работу ресторанов и клубов по ночам. Также треть бюджетников в регионе переведут на удаленную работу.

«Мы внимательно смотрели за динамикой заболеваемости. Приняты следующие решения: во-первых, с 18 июня вводим ограничения по времени работы заведений общепита – возвращаемся к режиму работы с 6.00 до 23.00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут», — приводит слова мурманского губернатора Андрея Чибиса, сказанные на оперативном совещании, РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане решений о введении новых ограничений из-за Covid-19 пока нет.