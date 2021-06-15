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Ру Тат
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15 июня 2021  13:56
Эвелина Киселёва

Глава Минздрава РТ: Вопрос о введении дополнительных Covid-ограничений не рассматривался

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Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане пока не рассматривал вопрос введения новых ограничений. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков. 

«Данный вопрос не рассматривался штабом», — отметил он.

Министр уточнил, что в течение ближайшей недели оперштаб будет наблюдать развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом и на основе собранных данных придет к решению.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав РТ видит тенденцию к увеличению заболеваемости Covid-19.

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