Глава Минздрава РТ: Вопрос о введении дополнительных Covid-ограничений не рассматривался

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Татарстане пока не рассматривал вопрос введения новых ограничений. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Данный вопрос не рассматривался штабом», — отметил он.

Министр уточнил, что в течение ближайшей недели оперштаб будет наблюдать развитие ситуации с заболеваемостью коронавирусом и на основе собранных данных придет к решению.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минздрав РТ видит тенденцию к увеличению заболеваемости Covid-19.