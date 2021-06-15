Минздрав РТ: Видим тенденцию к увеличению заболеваемости Covid-19

В Татарстане может вырасти заболеваемость коронавирусом Covid-19. Об этом на брифинге в Кабмине республики рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Мы видим тенденцию к увеличению заболеваемости», — подчеркнул глава регионального Минздрава.

Марат Садыков напомнил, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России заболеваемость уже растет, власти этих субъектов Федерации вводят новые ограничения.

«Мы месяц тому назад видели, что был подъем, но потом опустилось количество заболевших. Мы уже долго находимся на одном уровне. Сейчас есть тревога, что заболеваемость будет расти», — констатировал он.

Министр здравоохранения РТ резюмировал, что татарстанцам пора сделать выбор в пользу вакцинации от коронавируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Роспотребнадзор назвал вакцинацию единственным способом остановить эпидемию Covid-19 в стране. О необходимости прививаться от коронавируса для победы над эпидемией неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.