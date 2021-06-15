Почти 2,6 тыс. татарстанцев умерли от последствий Covid-19

В Татарстане почти 2,6 тыс. человек скончались от последствий новой коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге в Кабинете министров республики рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Мы проанализировали 2020 год и видим, что многие из тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, через определенное время получили осложнения и, к сожалению, со смертельным исходом», — отметил спикер.

По словам министра, от осложнений умерло порядка 2,6 тыс. человек. Марат Садыков объяснил, что такие жители перенесли коронавирус, но его не идентифицировали по ПЦР-тесту и КТ, однако все симптомы указывали на Covid-19.

«Они, к сожалению, умирали от осложнений, таких как инфаркт, инсульт и тромбоэмболия», — добавил глава Минздрава РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане может вырасти заболеваемость коронавирусом.