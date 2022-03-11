Компания Meta подтвердила снятие запрета на призывы к насилию против военных РФ

Американская компания Meta Platforms временно разрешила пользователям принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram из некоторых стран публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине, а также к руководителям России и Беларуси. Об этом сообщило агентство «Рейтер».

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун в своем Twitter’е подтвердил эту информацию, опубликовав скриншот внутренней рассылки компании. Из него следует, что корпорация «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию».

Вместе с тем призывы к насилию в отношении мирных россиян по-прежнему не допускаются. Воспользоваться временным разрешением вправе юзеры из России и Украины, а также из Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

В конце февраля Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и монетизировать ее, а также ограничил доступ к страницам некоторых их них. После этого Роскомнадзор заблокировал соцсеть, назвав это ответной мерой. Позднее Instagram перестал показывать информацию о подписчиках пользователей из России и Украины, объяснив эту меру необходимостью обеспечить защиту граждан этих стран.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Затем он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Сначала Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Потом Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.