В Instagram скроют информацию о подписках пользователей из России и Украины

В социальной сети Instagram перестанут показывать подписки пользователей из России и Украины. Об этом заявила компании Meta, передает РИА Новости.

«Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», — поясняется в заявлении компании.

Помимо этого, «сториз», в которых будут размещены ссылки на российские государственные СМИ, понизят в выдаче. Такие посты Instagram будет помечать «чтобы люди знали, что они ведут на сайты российских госСМИ».

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее руководство народных республик обратилось к РФ за помощью в отражении украинских атак, и утром 24 февраля Путин выступил с заявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

В связи с этим Запад ужесточил санкции против России, согласовав самый крупный пакет ограничений в истории.