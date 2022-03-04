Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

В ответ на ограничение доступа к российским сайтам Роскомнадзор заблокировал доступ к соцсети Facebook, принадлежащей компании Meta Platforms, Inc. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала „Звезда“, информационного агентства „РИА Новости“, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов „Лента.ру“ и „Газета.ру“», — перечислили в пресс-службе Роскомнадзора.

В сообщении упоминается, что подобные меры нарушают права и свободы граждан России, в том числе принципов свободного распространения информации и предоставления доступа пользователям из РФ к российским СМИ, размещенным на зарубежных платформах.