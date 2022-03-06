Компания Danone приостанавливает инвестиционные проекты в РФ

Приостановить все инвестиционные проекты в России решила компания Danone. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом уточняется, что компания продолжит производство и дистрибуцию молочных продуктов и детского питания.

«Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжить производство и дистрибуцию свежих молочных продуктов и детского питания», — заявила компания в сообщении на своем сайте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Dаnone не собирается уходить с российского рынка.

После того как Президент РФ Владимира Путина объявил о начале специальной военной операции на Украине Запад ужесточил санкции против России. В том числе ряд крупных компаний отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay, компания Adobe и другие.