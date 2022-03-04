Корпорация Microsoft приостанавливает работу в России

Продажи новых продуктов и услуг Microsoft в России приостанавливаются, объявили в блоге корпорации со ссылкой на президента компании Брэда Смита.

«Сообщаем, что мы приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», – сказано в сообщении.

Корпорация отмечает, что из-за тесного сотрудничества с правительствами США, ЕС и Великобритании многие аспекты бизнеса в России приостановлены в соответствии с решениями властей о санкциях.

После начала специальной военной операции в Украине 24 февраля страны Запада начали ужесточать ограничительные меры в отношении России. В связи с этим некоторые фирмы приостановили свою работу на потребительском рынке РФ.

Ранее известная шведская компания IKEA заявила о закрытии магазинов на территории России и Беларуси.

Президент РФ Владимир Путин, однако, заверил, что все вопросы, которые могут возникнуть у российской продовольственной системы, будут решены.