Dаnone не собирается уходить с российского рынка

Danone не планирует прекращать работу в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В фирме отметили, что основные задачи предприятия в стране — это непрерывная работа бизнеса и безопасность сотрудников.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», – сообщили в организации.

Ранее фирма Samsung также заявила о том, что продолжит продажи на территории России.

После объявленияПрезидента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине Запад ужесточил санкции против России. В том числе ряд крупных компаний отказались от деятельности на территории РФ: шведская компания IKEA, корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay, компания Adobe и другие.