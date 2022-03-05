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Экономика
5 марта 2022  12:23

Онлайн-магазин eBay приостановил доставку в Россию и на Украину

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Американская онлайн-компания eBay, занимающаяся продажами различных товаров, заявила о том, что приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, международную доставку в обе страны прекратили, чтобы защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

«Компания приостановила взимание комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств», – уточнили в онлайн-магазине.

Западные страны начали ужесточать санкции против России после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине

 

#маркетплейс #санкции Запада #россия и украина
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