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Технологии
5 марта 2022  19:26

Adobe прекращает продажу товаров и услуг в России

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Компания Adobe заявила о прекращении продаж товаров и услуг в России, а также закрытии доступа к ним для «подконтрольных Правительству СМИ». 

В компании сообщили, что меры принимаются на фоне ситуации, сложившейся на Украине, а также санкций, введенных США, ЕС и Великобританией.

«Adobe немедленно прекращает все новые продажи товаров и услуг Adobe в России», — приводит текст заявления РИА Новости. — <...> Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством».

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Страны Запада осудили действия России, а также ужесточили санкции против нее.

#санкции
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