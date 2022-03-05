Adobe прекращает продажу товаров и услуг в России

Компания Adobe заявила о прекращении продаж товаров и услуг в России, а также закрытии доступа к ним для «подконтрольных Правительству СМИ».

В компании сообщили, что меры принимаются на фоне ситуации, сложившейся на Украине, а также санкций, введенных США, ЕС и Великобританией.

«Adobe немедленно прекращает все новые продажи товаров и услуг Adobe в России», — приводит текст заявления РИА Новости. — <...> Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством».

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Страны Запада осудили действия России, а также ужесточили санкции против нее.