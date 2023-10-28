Командир «Ахмата» заявил о массовом переходе вагнеровцев в его подразделение

Апты Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

Бывшие бойцы частной военной компании «Вагнер» массово переходят в спецназ «Ахмат» и прибывают в зону боевых действий. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

«Они и раньше переходили ко мне <...> периодически. А сейчас <...> у нас пошло массовое пополнение из бойцов „Вагнера“. Сейчас они пошли в разные отряды», — проинформировал он.

По словам Алаудинова, в «Ахмат» переходят бывшие командиры группы «Вагнер», «и с ними же потихоньку заходят их бойцы».

При этом генерал-майор положительно отозвался о боевых качествах вагнеровцев. «Где находился „Вагнер“, у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились», — сказал он, добавив, что и бойцы ЧВК «очень уважительно» говорили об «Ахмате».

Upd. (17.23): Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, в том числе командир «Вагнера» Дмитрий Уткин (по позывному которого группа и получила свое название) и ряд других контракторов.

После гибели Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин назвал его «человеком сложной судьбы». Позднее он встретился с одним из бывших командироов ЧВК Андреем Трошевым, который сейчас работает в Министерстве обороны, и обсудил с ним и с замглавы военного ведомства Юнус-Беком Евкуровым работу с добровольцами (к которым относятся и контракторы).