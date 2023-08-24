Путин прокомментировал крушение самолета в Тверской области и высказался о Пригожине

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком и добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с крушением бизнес-джета Embraer в Тверской области, в которой находился бизнесмен.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни… Но добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы. Это был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями…», – сказал Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Он также добавил, что Пригожин вернулся из Африки только накануне, встречался в России с официальными лицами, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования всем близким погибших в катастрофе, отметив вклад группы «Вагнера» в борьбу с нацизмом на Украине, а также заявил, что расследование причин крушения будет доведено до конца.

Напомним, о крушении самолета в Тверской области стало известно накануне вечером. Росавиация подтвердила, что на борту находились десять человек, в том числе Пригожин. По факту крушения джета СК возбудил уголовное дело. Подробнее в материале «Татар-информа»: «Запад мог на коленях приползти в Киев»: кому выгодна смерть Пригожина и ЧВК «Вагнер».