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Политика 29 сентября 2023 13:39

Песков прокомментировал встречу Путина с экс-командиром «Вагнера»

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Бывший командир «Вагнера» Андрей Трошев сейчас работает в Минобороны. Об этом, комментируя встречу Президента России Владимира Путина с военным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне глава государства обсудил с Трошевым и замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым работу с добровольцами.

Как сообщает ТАСС, Песков не уточнил, какую должность в министерстве занимает один из бывших руководителей «Вагнера».

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #чвк вагнер
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