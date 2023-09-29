Песков прокомментировал встречу Путина с экс-командиром «Вагнера»

Бывший командир «Вагнера» Андрей Трошев сейчас работает в Минобороны. Об этом, комментируя встречу Президента России Владимира Путина с военным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что накануне глава государства обсудил с Трошевым и замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым работу с добровольцами.

Как сообщает ТАСС, Песков не уточнил, какую должность в министерстве занимает один из бывших руководителей «Вагнера».