news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков прокомментировал встречу Путина с экс-командиром «Вагнера»
Скопировать ссылку
Бывший командир «Вагнера» Андрей Трошев сейчас работает в Минобороны. Об этом, комментируя встречу Президента России Владимира Путина с военным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, что накануне глава государства обсудил с Трошевым и замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым работу с добровольцами.
Как сообщает ТАСС, Песков не уточнил, какую должность в министерстве занимает один из бывших руководителей «Вагнера».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2