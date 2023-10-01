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Политика 1 октября 2023 22:42

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завещал почти все состояние сыну

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завещал почти все состояние сыну
Евгений Пригожин за несколько дней до смерти
Скриншот видео

Все имущество погибшего сорок дней назад руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина достанется его сыну — 25-летнему Павлу Пригожину. Информацию об этом распространил ряд Telegram-каналов, в том числе считающийся близким к российским силовикам «ВЧК-ОГПУ».

«Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <…> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу <…>», — сказано в документе, составленном и нотариально заверенном 2 марта 2023 года.

«<…> единственным наследником всего того, что из материального смог достичь Евгений Викторович, стал его сын Пригожин Павел Евгеньевич», — замечает в свою очередь связанный с группой «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone. По его информации, Пригожин-младший сам некоторое время был одним из «вагнеровцев».

Upd. (22.44): Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (по позывному которого группа и получила свое название) и ряд других контракторов.

После гибели Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин назвал его «человеком сложной судьбы». «И ошибки у него были серьезные в жизни… Но добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела», — заявил тогда российский лидер.

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