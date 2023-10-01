Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин завещал почти все состояние сыну

Евгений Пригожин за несколько дней до смерти

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Все имущество погибшего сорок дней назад руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина достанется его сыну — 25-летнему Павлу Пригожину. Информацию об этом распространил ряд Telegram-каналов, в том числе считающийся близким к российским силовикам «ВЧК-ОГПУ».

«Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <…> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу <…>», — сказано в документе, составленном и нотариально заверенном 2 марта 2023 года.

«<…> единственным наследником всего того, что из материального смог достичь Евгений Викторович, стал его сын Пригожин Павел Евгеньевич», — замечает в свою очередь связанный с группой «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone. По его информации, Пригожин-младший сам некоторое время был одним из «вагнеровцев».

Upd. (22.44): Евгений Пригожин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, в том числе командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (по позывному которого группа и получила свое название) и ряд других контракторов.

После гибели Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин назвал его «человеком сложной судьбы». «И ошибки у него были серьезные в жизни… Но добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела», — заявил тогда российский лидер.