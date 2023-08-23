Telegram-каналы: В Тверской области разбился бизнес-джет Евгения Пригожина

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В Тверской области разбился самолет Embraer ERG 135, предположительно принадлежащий бизнесмену и основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и 112.

По информации «Базы», Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 летел со стороны Подмосковья. Канал утверждает, что на борту самолета находились семь человек, тела четверых из них уже обнаружены.

В свою очередь канал 112 изначально сообщал, что в Бологовском районе Тверской области разбился военный самолет. Теперь он подтверждает, не раскрывая источников, что это был Embraer и все семь человек на его борту погибли.

Upd. (20.00): Связанный с ЧВК «Вагнер» Telegram-канал Grey Zone в свою очередь утверждает, что принадлежащий Пригожину Embraer Legacy 600 был сбит огнем ПВО в Бологовском районе.

«Местные жители перед падением самолета слушали два разрыва, что подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео и непосредственно очевидцы», — уточняет канал.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на МЧС России информирует, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли десять человек. Разбившийся бизнес-джет будто бы следовал из Москвы в Санкт-Петербург.