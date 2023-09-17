В Петербурге открыли дело о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина

В Санкт-Петербурге открыто дело о наследстве погибшего в автокатастрофе командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Карточка появилась в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Наследственное дело открыл нотариус Анатолий Акуленко, который также занимается наследством Евгения Пригожина. Дата смерти, указанная в документе, — 23 августа 2023 года. Номер наследственного дела — 25/2023.

Напомним, Уткин погиб 23 августа при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области рядом с населенным пунктом Куженкино. Воздушное судно следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. Согласно списку, в числе пассажиров значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Позднее СК России подтвердил гибель 10 человек, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

По данному факту Росавиация начала расследование, а Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.