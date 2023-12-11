КНИТУ-КАИ и АГНИ создадут в Татарстане еще две передовые инженерные школы

В следующем, 2024 году в Татарстане передовые инженерные школы создадут еще два вуза: Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ). Такое решение принял Совет по грантам на оказание государственной поддержки для создания и развития передовых инженерных школ под председательством главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

О подведении итогов конкурсного отбора рассказал Премьер-министр России Михаил Мишустин. На конкурс в общей сложности поступило 73 заявки. В финал прошли 57 претендентов из 40 регионов, в том числе и не добившийся на этот раз победы Казанский государственный энергетический университет.

Альметьевский нефтяной институт планирует создать передовую инженерную школу по рациональному недропользованию. Вуз будет готовить инженерные команды для нужд отрасли. Деятельность школы окажется направлена на обеспечение эффективной долгосрочной добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов путем разработки уникальных отечественных технологий и оборудования, обеспечивающих профильный технологический суверенитет страны.

В свою очередь КНИТУ-КАИ намерен организовать передовую инженерную школу «Комплексная Авиационная Инженерия», которая будет готовить специалистов для производства авиалайнера Ту-214 и тяжелых беспилотников. Индустриальными партнерами станут Казанский вертолетный завод, ПАО «Туполев», Уральский завод гражданской авиации, ведущий производитель интегральных систем «Микрон», Всероссийский НИИ экспериментальной физики и готовящийся пока к открытию крупнейший в Поволжье коммерческий центр обработки данных «Атомдата-Иннополис».

КАИ совместно с бизнес-партнерами предполагает внедрить в производство восемь современных материалов (пять композитных, два аддитивных и один гибридный) и разработать 15 суверенных технологий и продуктов. Помимо этого, перед школой стоит задача обеспечить 25% потребностей авиационной отрасли в инженерных кадрах и лидерах проектов к 2030 году. Для этого там создадут систему подготовки поликомпетентностных инженеров продуктовых команд и обеспечат соответствующие условия.

«Передовые инженерные школы» — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. В 2022 году по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 регионов. По итогам второй волны отбора в 2023 году число школ увеличится до 50, причем в восьми субъектах Федерации они будут созданы впервые. В 2024-м из федерального бюджета вузам — участникам проекта будет выделено более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд получат создатели новых школ.

В Татарстане уже работают прошедшие первую волну отбора инженерные школы Набережночелнинского института Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) и Университета Иннополис. Вместе с партнерами они разрабатывают проекты в машиностроении, химической промышленности и информационных технологиях. В текущем году им выделены гранты на 600 млн рублей (в общей сложности).

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал передовые инженерные школы ключевым инструментом качественного образования и рычагом, который позволит поднять технологический суверенитет России. «Президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановления технологического суверенитета страны. Один из ключевых инструментов достижения данной стратегической цели — передовые инженерные школы», — заявил он на совещании в Набережных Челнах, посвященном проекту.