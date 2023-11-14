Крупнейший в Поволжье дата-центр «Иннополис» запустят в начале следующего года

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Центр обработки данных (ЦОД) «Иннополис» предполагается запустить в I квартале следующего, 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом» (входит в состав госкорпорации «Росатом»).

ЦОД «Иннополис» будет состоять из двух блоков площадью 7 тыс. кв. метров каждый, они расположатся на земельном участке площадью 3,5 гектара. В каждом здании будет по четыре машинных зала. Мощность нового дата-центра составит 16 МВт на 2 тыс. стойко-мест уровня Tier III UI.

«Это будет крупнейший на территории Поволжья центр обработки данных <…>», — отмечал генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов в декабре прошлого года, когда еще предполагалось, что ЦОД будет достроен в 2023-м.

На тот момент инвестиции в проект составляли 11 млрд рублей. В тендере на первую очередь строительства центра стоимость работ оценивалась в 4,2 млрд рублей. Разработка одной только проектной документации обошлась почти в 90 млн.

Заместитель главы «Росэнергоатома» Сергей Мигалин пояснял, что ЦОД в Поволжье необходим компании для поддержания корпоративного облака, в том числе для хранения и обработки данных с атомных электростанций.

Кроме того, ЦОД, входящий в проект геораспределенной сети дата-центров Росатома, сможет предоставить необходимую IT-инфраструктуру заказчикам как в Татарстане, так и за его пределами.

«Масштабный проект по строительству в Иннополисе центра обработки данных позволит республике создать серьезную инфраструктурную базу. <...> Сокращение длины линий связи даст мгновенный доступ к данным и их высокую надежность. Для Татарстана и города Иннополис, где живут и работают IT-специалисты, такой объект просто необходим», — замечал вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

О проблемах, которые пришлось решать строителям ЦОДа, можно прочитать в материале «Татар-информа» Крупнейший дата-центр Поволжья за 4 млрд рублей может остаться без серверов?