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КФУ и КАИ улучшили свои позиции в рейтинге лучших инженерных вузов России от RAEX
Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КАИ) улучшили свои позиции в рейтинге лучших вузов России по инженерно-техническому направлению за 2023 год, подготовленном рейтинговым агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
При составлении рейтинга рассматривался широкий спектр инженерных направлений: энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и так далее. Учитывались три фактора: востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
Казанский федеральный университет в 2023 году занял 24-е место по сравнению с 36-м в 2021-м, а КНИТУ-КАИ — 44-е место по сравнению с 49-м. Университет Иннополис сохранил свою 16-ю позицию в рейтинге.
При этом Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ) опустился на 46-е место с 38-го. Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет, не участвовавшие в рейтинге 2021 года, разместились на 62-й и 67-й позициях.
Всего в перечне лучших вузов в инженерно-технической сфере оказались представлены учебные заведения 29 регионов России. В Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге — десять.
«<…> следует отметить высокий результат Республики Татарстан, представленной в инженерном рейтинге сразу шестью участниками. Следом идут Томская и Ростовская области — по три университета в списке лучших», — отмечают аналитики.
Первую тройку составили Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, МФТИ и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова («потеснивший НИЯУ МИФИ»).
RAEX также представило рейтинг вузов по естественно-математическому направлению за 2023 год. В нем КФУ удалось подняться на 12-е место по сравнению с 13-м в 2021 году, тогда как КНИТУ-КХТИ сохранил 33-ю позицию.
К естественно-математической сфере были отнесены такие направления, как математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле.
В топ-50 соответствующего рейтинга вошли вузы 27 субъектов Федерации. В Москве находятся 13 из них, в Санкт-Петербурге — пять. Первую тройку составили МГУ имени Ломоносова, МФТИ и Санкт-Петербургский государственный университет (их позиции не изменились за два года).
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