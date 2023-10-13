Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три татарстанских вуза получат 600 млн рублей на развитие инженерных школ
В Татарстане вузы КФУ, КНИТУ-КАИ и Университет Иннополис получат гранты на развитие инженерных школ по 200 млн рублей каждый.
Постановление о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Контроль за исполнением возложен на республиканское министерство образования и науки.
Приоритетными для этих школ должны стать направления:
- Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом;
- Производство высокомаржинальной продукции высоких переделов в малотоннажной химии, нефтегазохимии, нефтепереработке;
- Программная инженерия.
Гранты предоставляются на срок до 7 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»