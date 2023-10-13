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Руc Тат
Экономика 13 октября 2023 20:00

Три татарстанских вуза получат 600 млн рублей на развитие инженерных школ

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В Татарстане вузы КФУ, КНИТУ-КАИ и Университет Иннополис получат гранты на развитие инженерных школ по 200 млн рублей каждый.

Постановление о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контроль за исполнением возложен на республиканское министерство образования и науки.

Приоритетными для этих школ должны стать направления:

  • Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом;
  • Производство высокомаржинальной продукции высоких переделов в малотоннажной химии, нефтегазохимии, нефтепереработке;
  • Программная инженерия.

Гранты предоставляются на срок до 7 лет.

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