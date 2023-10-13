Три татарстанских вуза получат 600 млн рублей на развитие инженерных школ

В Татарстане вузы КФУ, КНИТУ-КАИ и Университет Иннополис получат гранты на развитие инженерных школ по 200 млн рублей каждый.

Постановление о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Контроль за исполнением возложен на республиканское министерство образования и науки.

Приоритетными для этих школ должны стать направления:

Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом;

Производство высокомаржинальной продукции высоких переделов в малотоннажной химии, нефтегазохимии, нефтепереработке;

Программная инженерия.

Гранты предоставляются на срок до 7 лет.