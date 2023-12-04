КНИТУ-КАИ и Казанский энергоуниверситет претендуют на гранты для создания инженерных школ

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ и Казанский государственный энергетический университет претендуют на гранты для создания и развития передовых инженерных школ.

Совет по грантам на оказание господдержки пройдет 4 и 5 декабря. Будут представлены 57 программ развития университетов 40 регионов России, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Передовые инженерные школы в партнерстве с крупными предприятиями смогут открыть десять вузов России. Итоги будут объявлены в середине декабря.

В Татарстане в прошлом году по федеральному проекту «Передовые инженерные школы» на базе КФУ, Казанского национального исследовательского технологического университета и Университета Иннополис созданы инженерные школы в области машиностроения, химических технологий и IT.

Всего в России открыто 30 передовых инженерных школ в 15 регионах.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал передовые инженерные школы ключевым инструментом качественного образования и рычагом, который позволит поднять технологический суверенитет России.

«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу восстановления технологического суверенитета страны. Один из ключевых инструментов достижения данной стратегической цели — передовые инженерные школы», — заявил он на совещании в Набережных Челнах, посвященном проекту.