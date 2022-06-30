КФУ получит грант в размере 84,5 млн рублей на создание передовой инженерной школы

Казанский федеральный университет стал одним из победителей конкурса по отбору российских вузов, где в этом году будут созданы передовые инженерные школы. Новое подразделение откроется в Набережночелнинском институте КФУ, стратегическим партнером проекта выступит ПАО «КАМАЗ», сообщает пресс-служба вуза.

Победителей конкурса проектов по созданию инженерных школ назвал сегодня во время заседания Правительства России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «В этом году мы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями запустили масштабный проект по созданию инженерных школ. Отобраны 30 университетов, на базе которых появятся инженерные школы. И это не только столичные вузы, но и образовательные учреждения из самых разных российских субъектов», — сказал он.

За право открыть такие школы боролись 89 университетов из 45 регионов России. По итогам отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы» гранты выиграли 30 вузов из 15 регионов. Помимо КФУ, из татарстанских вузов победителями стали КНИТУ-КХТИ, школа при котором в партнерстве с СИБУРом станет заниматься химической промышленностью, и Университет Иннополис, в школе которого будут обучать программной инженерии.

Победители уже в этом году получат по 84,5 млн рублей. Финансирование программы из федерального бюджета в 2022 году составит 2,5 млрд рублей, софинансирование от высокотехнологичных российских компаний — 3,6 млрд рублей. Всего же на этот проект предусмотрено более 30 млрд рублей на ближайшие 2,5 года.

Защита программы передовой инженерной школы Казанского федерального университета прошла 19 июня в Москве. И. о. ректора КФУ Дмитрий Таюрский отметил, что школа на первом этапе будет включать три новых центра превосходства и 14 научно-технологических подразделений, лабораторий и полигонов.

Директором передовой инженерной школы КФУ станет Равиль Хисамутдинов. Он уточнил, что Казанский университет создаст школу «Кибер Авто Тех» в сфере автомобилестроения.

Проект «Передовые инженерные школы» разработан Минобрнауки России на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Правительством РФ, и направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Ранее Президент России Владимир Путин объявил в России Десятилетие науки и технологий.