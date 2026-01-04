news_header_top
Политика 4 января 2026 13:08

Клишас заявил, что США отказали в суверенитете всему Западному полушарию

Андрей Клишас
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Соединенные Штаты, проведя операцию по захвату Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказали всем государствам Западного полушария в праве на суверенитет. Об этом заявил председатель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться...» – написал сенатор в своем Telegram-канале, назвав «очень содержательным» общение американского лидера Дональда Трампа с журналистами.

Президент США во время пресс-конференции, в частности, заметил, что «одобрил президентов в Чили, Аргентине и Гондурасе» (речь идет об избранных главах Чили и Гондураса Хосе Антонио Касте и Насри Асфуре, а также о действующем лидере Аргентины Хавьере Милее – прим. Т-и).

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта», высадку с вертолетов прикрывали более 150 самолетов и беспилотников.

Несколько американских военных были ранены, но никто из них не погиб. Вместе с тем в Венесуэле погибло как минимум 40 человек, сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного местного чиновника.

Задержанных политиков доставили на находящийся в Карибском море десантный корабль «Иводзима», а затем перевезли в Нью-Йорк. Там их поместили в центр заключения «Метрополитен», считающийся одним из самых строгих в Штатах. Американцы обвиняют венесуэльского лидера в «наркотерроризме» и контрабанде наркотиков.

Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

