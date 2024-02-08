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Китай подтвердил участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани
Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая «Игры будущего» в столице Татарстана.
Соответствующие планы подтвердил Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал ТАСС помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что свое участие в «Играх будущего» подтвердили команды из 107 стран мира. До этого были названы дисциплины и места проведения турнира. Продажа билетов на состязания продолжается.
Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент РФ дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее Путин назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту.
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