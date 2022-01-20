Китай готов оказать Казахстану помощь на фоне массовых беспорядков в республике

Пекин готов оказать Нур-Султану необходимую поддержку на фоне массовых беспорядков в республике, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Дипломат также отметил, что Китай поддерживает дружественные соседские отношения с Казахстаном и является его всесторонним стратегическим партнером.

«Китай поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее руководитель казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не попросил о военной поддержке КНР, потому что для этого нет правовой основы.

Он также отметил, что, несмотря на это, страны с первых дней массовых беспорядков в республике постоянно поддерживали связь.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет Министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Казахстанский лидер обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация направила в республику миротворцев.

Сейчас контроль над ситуацией в стране восстановлен. Утвержден новый состав Правительства. Вывод миротворцев начался 13 января и завершится в течение десяти дней.

По мнению Президента РФ Владимира Путина, миротворческие силы в Казахстане выполнили задачу четко и эффективно.