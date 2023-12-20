Казань вошла в топ направлений для путешествий на зимнее солнцестояние

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла шестое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок в период вокруг даты зимнего солнцестояния, с 20 по 24 декабря. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Лидером оказалась Москва с 19% бронирований в дни до, во время и после зимнего солнцестояния. На второй позиции разместился Санкт-Петербург с 14%, а топ-3 замкнул город-курорт Сочи с 10% таких бронирований.

На четвертой и пятой позициях, опередив Казань, оказались Калининград и Краснодар. Места же с седьмого по десятое заняли Екатеринбург, Ярославль, Красная Поляна и Кисловодск.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица РТ вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой пятерке городов для путешествий с детьми в текущем декабре.

Кроме того, Казань попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.