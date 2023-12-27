Казань вошла в топ-5 направлений для романтических путешествий в декабре

Фото: kzn.ru

Столица Татарстана заняла пятое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок парами в завершающемся декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Лидером рейтинга оказалась Москва, на которую пришлось 16% всех бронирований номеров парами за последний месяц 2023 года. На втором месте разместился Санкт-Петербург с 14% таких бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 10%.

Четвертым по популярности направлением стал Краснодар, опередив Казань. На местах же с шестого по десятое, уступив столице РТ, расположились Ялта, Красная Поляна, Калининград, Кисловодск и Анапа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой десятке городов для путешествий на Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарю.

Столица Татарстана также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в текущем году. За 2023 год ее посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.