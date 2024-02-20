Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха с детьми в феврале

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Столица Татарстана оказалась пятой в рейтинге популярных отечественных направлений, наиболее подходящих для отдыха с детьми в этом феврале. В среднем семьи с детьми приезжают сюда на три ночи, свидетельствуют данные сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Первой стала Москва с 11% февральских бронирований в отелях, причем популярность столицы страны для поездок с детьми выросла за год на 80%. Вторым оказался город-курорт Сочи с 10% бронирований, а третье место занял Санкт-Петербург с 8%. В топ-5 также вошла Красная Поляна.

На позициях с шестой по десятую разместились Архыз, Екатеринбург, поселок Каменномостский в Адыгее. Геленджик и Домбай соответственно.

«<…> в феврале популярны достаточно короткие поездки с детьми по экскурсионным, курортным и спортивным направлениям», — прокомментировали специалисты составленный ими рейтинг.

Ранее Казань попала в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой, в топ-5 туристических мест России для зимних отпусков и в число туристических направлений с самыми живописными зимними развлечениями, а также стала лидером рейтинга популярных направлений для коротких путешествий в феврале. Татарстан в целом вошел в топ-5 самых посещаемых регионов РФ.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.