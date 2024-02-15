Татарстан вошел в топ-5 самых посещаемых регионов РФ

Татарстан занял 4 место в рейтинге самых посещаемых регионов России. Республику посетили 28,1% опрошенных туристов. По их словам, РТ привлекает своей культурой, пишет РИА «Новости».

Первое место в данном списке занял Краснодарский край (53,5%). Он популярен, по мнению туристов, за счет своих южных городов и черноморских курортов. Второе место – Санкт-Петербург и Ленобласть (51,7%). «Город на Неве» привлекает своими местами для культурного отдыха и Финским заливом, где можно отдохнуть летом и покататься на лыжах зимой. Тройку лидеров замкнула Москва и Московская область (42,8%). Столица РФ славится своими достопримечательностями, а также музеями и театрами. В ее области же туристы отметили наличие многочисленных загородных отелей.

«Топовую пятерку» замкнула Калининградская область (24,1%), куда едут ради Балтийского моря.

Еще в топ-10 рейтинга попали Республика Карелия (19,3%), которая интересует туристов своей природой; Нижегородская область (15,6%), как новый молодежный центр; Свердловская область (14,6%), Ставропольский край (14,2%) и Иркутская область (13,7%).