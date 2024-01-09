Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе
Столица Татарстана заняла третье место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок в этом январе. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Лидерами рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург, на которые пришлось по 13% всех бронирований января. На втором месте разместился город-курорт Сочи с 11% январских бронирований, а третьей стала Казань с 4%.
Четвертым по популярности направлением оказалась Ялта, уступив столице РТ. На последующих местах разместились Геленджик, Красная Поляна, Кисловодск, Анапа и Краснодар.
«По популярным направлениям начала года можно определить, какие направления будут популярны этой зимой и вообще в этом году. Тем более что результаты бронирований не показывают <…> совсем неожиданных результатов», — замечают специалисты сервиса.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой пятерке направлений для путешествий на Рождество по юлианскому календарю.
Столица Татарстана также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году. Всего за прошлый год ее посетили около 3,8 млн туристов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»