Казань вошла в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе

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Столица Татарстана заняла третье место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок в этом январе. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Лидерами рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург, на которые пришлось по 13% всех бронирований января. На втором месте разместился город-курорт Сочи с 11% январских бронирований, а третьей стала Казань с 4%.

Четвертым по популярности направлением оказалась Ялта, уступив столице РТ. На последующих местах разместились Геленджик, Красная Поляна, Кисловодск, Анапа и Краснодар.

«По популярным направлениям начала года можно определить, какие направления будут популярны этой зимой и вообще в этом году. Тем более что результаты бронирований не показывают <…> совсем неожиданных результатов», — замечают специалисты сервиса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой пятерке направлений для путешествий на Рождество по юлианскому календарю.

Столица Татарстана также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году. Всего за прошлый год ее посетили около 3,8 млн туристов.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден он.