Казань вошла в топ-10 направлений для путешествий с домашними питомцами

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Столица Татарстана заняла шестое место среди городов России по популярности в качестве места для туристических поездок с домашними питомцами в этом декабре. Таковы результаты исследования, проведенного российским сервисом бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

В целом популярность такого отдыха за год увеличилась на 12%, хотя средняя стоимость ночи проживания с питомцами в декабре выросла на 21%, отмечают специалисты.

Лидером рейтинга оказался Санкт-Петербург, на который приходится 16% всех бронирований номеров в декабрьские дни, предусматривающих размещение питомцев.

На втором месте разместилась Москва с 13% подобных бронирований, а третьим стал город-курорт Сочи с 7% бронирований, предполагающих размещение питомцев.

Четвертую и пятую позицию заняли, опередив Казань, оказались Краснодар и Ростов-на-Дону. На местах же с седьмого по десятое расположились Красная Поляна, Анапа, Екатеринбург и Геленджик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что столица РТ вошла в число российских городов, наиболее подходящих для жизни зимой. Она также оказалась в топе-5 туристических мест России для зимних отпусков и в первой десятке городов для путешествий на зимнее солнцестояние. Казань также попала в топ популярных круизных направлений по стране и в первую пятерку в целом популярных направлений для внутрироссийских путешествий в 2023 году.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин назвал открытие трассы М12 «Восток» «хорошим стимулом» для развития внутренного туризма. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Дорога появляется — сразу жизнь бьет ключом»: Путин открыл трассу М12 Москва — Казань.

Путин и прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.