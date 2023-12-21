«Дорога появляется – сразу жизнь бьет ключом»: Путин открыл трассу М12 Москва - Казань

В Татарстане торжественно открыли трассу М12 Москва – Казань протяженностью 810 км

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Путь до Москвы скоратится вдвое

На совещании было отмечено, что строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью завершено на семь месяцев раньше срока.

Владимир Путин напомнил, что магистраль открывали поэтапно, в том числе с сентября текущего года в строй был введен участок от Москвы до Арзамаса.

«Теперь готова вся современная, скоростная автострада между Москвой и Казанью – нашими крупнейшими деловыми, туристическими, культурными центрами. Дорога, – а это более 800 километров, – займет примерно шесть с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем прежде. В целом поездки на автомобиле на этом направлении станут более удобными и – что немаловажно – безопасными. Возрастут объемы и эффективность грузоперевозок. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма», – подчеркнул Президент России.

Трасса проходит через Московскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Республику Чувашию и Татарстан. По словам Путина, она повысит инвестиционную привлекательность этих регионов, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья, открытию и росту компаний в промышленности, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере услуг. «Так всегда бывает: дорога появляется – сразу жизнь бьёт ключом», – заявил он.

Путин подчеркнул, что за такой срок – а это всего три года, инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности в России еще никогда не реализовывались. «Это отличный пример, хороший ориентир на будущее, еще одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры. Нужно обязательно наращивать темп. Стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы», – уверен глава государства.

«Все на высшем уровне»

Раис РТ Рустам Минниханов приехал на церемонию на грузовике команды «КАМАЗ-Мастер». Накануне он лично протестировал дорогу М-12. За рулем, производимого в Татарстане автомобиля Aurus, он стартовал с самого протяженного моста трассы – через Волгу.

Такой дороги я еще не видел. Это другая сторона, другое понимание», – заявил на церемонии Минниханов.

Он сообщил, что посетил четыре многофункциональные зоны, где перекусил и заправил автомобиль. «Все продумано. Система автоматической оплаты тоже работает. Все на высшем уровне», – отметил Раис РТ.

Руководитель республики подчеркнул, что была проведена огромная работа. На стройке было задействовано 5 тыс. человек и 1,4 тыс. единиц техники, напомнил он.

«Бик зур рэхмэт! Большое спасибо!», – сказал в завершение своего выступления Раис РТ.

Рустам Минниханов приехал на церемонию на грузовике команды «КАМАЗ-Мастер» Фото: rais.tatarstan.ru

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин попросил у Президента разрешения на открытие автомагистрали «Восток». «Владимир Владимирович, разрешите открыть движение на всех участках автодороги и продолжить движение колонны автопробега по новой трассе в Казани», – сказал заместитель Председателя Правительства России.

«С богом! Разрешаю», – ответил Путин.

После этого по открывшимся участкам проехала колонна большегрузов.

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии по видеосвязи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый длинный мост с архитектурной подсветкой находится на 8 этапе

В Татарстане трасса М12 проходит через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составляет 142 км.

Мы подробно рассказывали где они расположены, где есть въезды и съезды с трассы в материале «Навигатор для водителей: как проехать по платной трассе М12 Москва – Казань».

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Строительство транспортного коридора Москва – Казань было разделено на восемь этапов, два из них пришлись на Татарстан. Так, седьмой этап длиной 72 км в республике начинается от границы с Чувашией до пересечения с автодорогой Казань – Буинск – Ульяновск. Движение по нему запустили 15 ноября.

На седьмом этапе построено 35 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, экодуков. Самым крупным инженерным сооружением здесь стал шестипролетный мост через Свиягу протяженностью 1,36 км.

На седьмом этапе построено 35 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, экодуков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Восьмой этап трассы протяженностью 70 км проходит от пересечения с автодорогой Казань – Буинск – Ульяновск до региональной дороги Сорочьи Горы – Шали. Именно здесь расположено самое протяженное искусственное сооружение всей автомагистрали – мост через Волгу длиной 3362 метра. Он соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы республики.

«Чем больше расстояние, тем скидка выше, а стоимость проезда ниже»

На автомагистрали действует система взимания платы «Свободный поток», когда машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры. Счет за проезд формируется автоматически в зависимости от пройденного расстояния и типа автомобиля.

По открывшимся участкам проехала колонна большегрузов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня «Автодор» озвучил расценки. Так, проезд от Шалей до Москвы для легковушки составит 4 тыс. 998 рублей, до другого берега Волги (Тетюшей) 412 рублей, Иннополиса – 517 рублей, до Нижнего Новгорода (Арзамас) – 2 тыс. 177 рублей, Владимирской области (Муром) 2 тыс. 858 рублей.

Пользователи транспондера Tpass могут получить скидки от 5% до 15% по программе лояльности за баллы, начисляемые за поездки. Для первой скидки необходимо проехать 50 км. А с максимальной скидкой проезд от Москвы до Казани будет стоить 3809 рублей для легковых и 8437 рублей для грузовых автомобилей.

Транспондер покупать не обязательно, его можно взять в аренду в офисах госкомпании «Автодор» за пять рублей в день. «В приложении компании есть калькулятор расстояний. Можно рассчитать стоимость проезда с точностью до копеек. Чем больше расстояние, тем скидка выше, а стоимость проезда ниже. Если на платном отрезке едете от его начала до конца, то это будет гораздо выгоднее, чем съезжать на каких-то участках на бесплатные трассы», – пояснил ранее руководитель сектора продаж М12 «Восток» ГК «Автодор» Алексей Тимченко.

Транспондер покупать не обязательно, его можно взять в аренду в офисах госкомпании «Автодор» за пять рублей в день Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Первые молельные комнаты на трассе М12 открыты в Татарстане

В целом на всей дороге от Москвы до Казани будет 323 искусственных сооружения (мостов, путепроводов, тоннелей, биопереходов), в том числе 76 из них – в Татарстане. На всей автомагистрали построено 16 транспортных развязок, шесть из них – в республике.

Через каждые 50–80 км на автодороге расположены многофункциональные зоны отдыха для водителей и пассажиров. В Татарстане шесть «зеркальных» МФЗ – с правой и левой стороны дороги. Одна пара – возле села Большие Кайбицы Кайбицкого района, другая – у деревни имени М. Вахитова Верхнеуслонского района и еще две – в районе села Егорьево Лаишевского района. К вводу трассы в Татарстане открыты четыре многофункциональные зоны.

На данный момент создано два таких объекта в составе многофункциональных зон, расположенных на восьмом этапе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помимо заправочных станций на их территориях размещаются кафе, детские игровые площадки, прачечные, душевые, магазины. Стоит отметить, что первые молельные комнаты на трассе М12 открыты в Татарстане. На данный момент создано два таких объекта в составе многофункциональных зон, расположенных на восьмом этапе (729 км).

В перспективе в комплексы МФЗ на скоростной дороге появятся логистические центры, гостиницы, сервисные центры для автомобилистов.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень, общая протяженность которой составит 1980 километров, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м – до Тюмени.

Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока. Предполагается, что уже в следующем году будет запущено движение по М12 до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени. В перспективе трассу планируется продлить до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай.