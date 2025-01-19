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Каток на «Черном озере» закроют днем из-за аномально теплой погоды
Каток в казанском парке «Черное озеро» сегодня не доработает до вечера и закроется уже днем из-за аномально теплой погоды. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов столицы Татарстана в своем Telegram-канале.
«<...> из-за погодных условий каток парка „Черное озеро“ будет открыт с 10.00 до 14.30. Пункт проката будет работать до 13.15», — отметили в дирекции.
В воскресенье по Татарстану воздух прогреется до 1 градуса тепла (в столице РТ ожидается от -1 до +1 градуса). Вероятны небольшие осадки, в том числе в виде мокрого снега.
Ранее этой зимой каток на «Черном озере» неоднократно закрывали из-за погодных условий. Вместе с тем в пятницу, 17 января, здесь прошел всероссийский зимний фестиваль WinterFest Ильи Авербуха.
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